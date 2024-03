Quel est le bon rendement pour un investissement locatif ?

En se lançant dans l’investissement locatif dans le neuf, la rentabilité est assurée. Vous êtes sûrs d’obtenir des revenus locatifs intéressants.

Projet d’investissement locatif : où investir ?

Acheter et investir dans l’immobilier est un projet à prendre au sérieux. Plusieurs facteurs doivent donc être pris en compte pour élaborer un programme d’investissement rentable. Les plus importants sont la localisation et le type de résidence. En matière d’investissement locatif, rien ne vaut un bien immobilier neuf.

En ce qui concerne l’emplacement, les possibilités sont nombreuses. Il importe de choisir une destination idéale pour un projet d’investissement réussi. Pour cela, les promoteurs immobiliers peuvent vous aider dans votre projet. Misez sur une ville sûre et attrayante qui attire les locataires potentiels.

Pour obtenir une bonne rentabilité, l’utilisation de Gridky est indispensable. La plateforme propose un livre blanc que vous pouvez télécharger. Le dispositif vous permet entre autres de connaître comment financer son bien locatif et comment réussir un investissement locatif. Le livre blanc de Gridky vous permet également de savoir comment profiter des avantages fiscaux à obtenir.

Bénéfices liés à l’investissement locatif dans le neuf

Aujourd’hui, de plus en plus de personnes privilégient l’immobilier neuf. Les raisons de ce choix sont multiples. Par exemple, ils bénéficient d’une garantie de 10 ans et sont économes en énergie. Ce qui n’est pas le cas de l’immobilier ancien. Cependant, les prix de l’immobilier varient considérablement d’une ville à l’autre. Les prix varient même d’un quartier à l’autre.

Toutefois, la demande est élevée par rapport à l’offre, ce qui fait qu’il est facile de trouver des locataires. Pour rentabiliser votre investissement, vous devez viser des loyers supérieurs à vos mensualités d’emprunt ou de charges. De plus, un investissement locatif dans le neuf peut vous permettre de réaliser une économie d’impôt non négligeable grâce à la défiscalisation Pinel. Le taux d’imposition est de 12 %, 18 % et 21 % du prix d’achat pour des périodes de location de 6, 9 et 12 ans respectivement.

Guide pour réussir un investissement immobilier à but locatif

L’un des meilleurs moyens de réaliser un nouveau projet de construction est de passer par un promoteur immobilier. Les promoteurs immobiliers disposent d’une solide connaissance du secteur et de compétences techniques élevées. Grâce à cette expertise, ils jouent un rôle d’intermédiaire important entre les parties prenantes du projet.

Par exemple, un promoteur immobilier peut proposer de nouvelles propriétés qui respectent l’environnement et améliorent la qualité de vie. Les promoteurs immobiliers peuvent être des personnes physiques ou des personnes morales travaillant pour le compte d’une organisation. Le recours à un conseiller immobilier est une option incontournable, bien qu’il n’y ait pas d’obligation légale. Celui-ci peut gérer l’ensemble du projet d’investissement, de la recherche du bien à la signature du contrat avec le locataire.