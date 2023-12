Tout ce qu’il faut savoir sur le pavé en pierre naturelle

Le pavé en pierre naturelle est un matériau très utilisé pour la création de terrasses, allées et aménagements paysagers. Il fait son grand retour dans nos jardins et espaces extérieurs grâce à ses formidables caractéristiques esthétiques et techniques. Alors, qu’est-ce qui fait du pavé en pierre naturelle, un choix aussi populaire ? Cet article vous propose des réponses à cette question.

Qu’est-ce que le pavé en pierre naturelle ?

Comme son nom l’indique, le pavé en pierre naturelle désigne un revêtement au sol réalisé à partir de blocs de pierres découpés selon différentes dimensions. Le pavé en pierre naturelle est un matériau prisé pour ses qualités esthétiques, sa robustesse et sa durabilité. Les pierres naturelles les plus couramment utilisées pour le pavage sont le granit, le grès, la calade (galets), le porphyre. À cela s’ajoutent la pierre bleue belge et la pierre de Bourgogne. Chacune présente des propriétés et des caractéristiques spécifiques qui définissent directement leur rendu final et leurs performances en termes de résistance ou d’entretien.

Le granit est une roche magmatique issue du refroidissement lent du magma terrestre. Très résistant aux intempéries et aux passages fréquents, il offre un large choix de couleurs et de finitions. Le grès est une roche sédimentaire constituée principalement de grains de sable agglomérés. Il présente une grande variété d’aspects et se décline en plusieurs nuances allant du jaune orangé au gris anthracite. Le grès est apprécié pour son aspect naturellement antidérapant. La calade, quant à elle, est réalisée à partir de galets prélevés dans les rivières ou sur les plages. Elle a l’avantage d’être très esthétique et facile à réaliser soi-même. Le porphyre est une roche magmatique volcanique qui offre une excellente résistance aux intempéries et au gel. Il existe plusieurs coloris de porphyre, dont le rouge et le vert, etc.

Les avantages du pavé en pierre naturelle

Le pavé en pierre naturelle présente de nombreux atouts qui en font un choix très prisé pour l’aménagement des espaces extérieurs :

résistance : les pavés en pierre sont très résistants à l'érosion, aux variations de température et à l'abrasion. Ils conservent leur aspect d'origine pendant de nombreuses années ;

pérennité : la durabilité des pavés en pierre naturelle est sans équivalent. Ils peuvent être réutilisés ou recyclés en cas de besoin ;

esthétique : les pavés en pierre offrent une large variété d'aspects, de teintes et de finitions. Ils permettent de créer des ambiances sur mesure selon vos goûts et envies ;

entretien : bien que cela dépende de la nature de la pierre choisie, les pavés en pierre nécessitent généralement peu d'entretien et conservent leur aspect originel avec le temps ;

antidérapant : il garantit une sécurité accrue pour tous les utilisateurs, notamment lorsqu'il pleut ou qu'il fait froid ;

écologique : la pierre naturelle est un matériau 100 % écologique et durable, conforme aux exigences environnementales actuelles, etc.

Les différentes poses de pavés en pierre naturelle

Il existe plusieurs méthodes de pose pour les pavés en pierre naturelle, en fonction de l’utilisation souhaitée, de la nature du sol et des contraintes techniques. La pose scellée consiste à fixer les pavés directement sur un mortier ou une chape en béton. Cette méthode assure une grande résistance et une bonne stabilité des pavés, mais demande un sol bien préparé et nivelé. Moins complexe que la pose scellée, la pose sur sable consiste à poser les pavés directement sur une couche de sable stabilisé.

Enfin, la pose sur lit de gravillons consiste à positionner les pavés sur une épaisseur de gravillons compactés. Cette méthode offre une bonne résistance aux intempéries et un bon drainage tout en facilitant la mise en place des pavés.

Dans la vidéo qui suit, vous pourrez voir en image comment se déroule la pose de pavés en pierre naturelle.