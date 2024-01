Une fosse septique est une alternative courante au système d’égout municipal, en particulier dans les zones rurales. Son bon fonctionnement et sa durabilité sont essentiels pour vous permettre de mener une vie propre et confortable sans risque de catastrophe environnementale, à l’intérieur ou à l’extérieur de votre maison.

Cependant, les fosses septiques présentent un inconvénient majeur par rapport aux réseaux d’égouts municipaux : leur capacité limitée. Alors qu’il est presque certain que le raccordement à un réseau municipal vous permet d’évacuer les eaux usées et les déchets sans vous soucier de leur destination, les propriétaires d’une fosse septique savent exactement où vont leurs déchets.

Cela signifie qu’il faut parfois vider la fosse. Un professionnel de la fosse septique doit se rendre sur place pour déterrer la fosse, pomper son contenu et éliminer les dépôts qui se sont formés sur les parois et le fond de la fosse. Quand faut-il le faire ? Voici les signes les plus courants qui indiquent qu’il est temps de vidanger la fosse septique de votre maison.

Drainage lent

Les drains lents sont le principal signe qu’il est temps d’appeler une entreprise spécialisée en vidange fosse septique à Bourgoin-Jallieu. Bien que la fosse septique contienne des microbes qui décomposent les eaux usées qu’elle contient, des dépôts solides se forment sur les parois de la fosse au fil du temps, réduisant sa capacité comme une plaque dans un vaisseau sanguin. En conséquence, les eaux usées des éviers et des appareils ménagers s’écoulent beaucoup plus lentement. Contactez TVC Assainissement en Isère avant que ne se manifestent les signes suivants d’un problème croissant.

Odeurs d’eaux usées

Lorsque la fosse septique est pleine, les gaz d’égout n’ont d’autre choix que de s’écouler par la conduite principale d’égout et de remonter par les drains. Le gaz prend de la place, après tout, et dans un environnement exigu comme une fosse septique pleine, il suivra le chemin de moindre résistance, s’échappant dans votre maison et empestant vos salles de bains et votre cuisine.

Humidité dans la pelouse

L’herbe verte n’est généralement pas à craindre, sauf si elle se limite au sol situé directement au-dessus de votre fosse septique. Si votre gazon est nettement plus sain, plus fourni et pousse plus rapidement au-dessus de la fosse qu’ailleurs, c’est le signe qu’il reçoit des nutriments supplémentaires. Quel pourrait être le coupable ? Les eaux usées. Lorsqu’une fosse septique atteint sa capacité, des déchets s’en échappent.

Refoulement des eaux usées

Malheureusement, les maisons dont la fosse septique est pleine peuvent subir des refoulements d’eaux usées dans les éviers, les toilettes et les baignoires. Lorsque le problème s’aggrave, les eaux usées peuvent même inonder les planchers, rendant la maison totalement inhabitable. Pourquoi cela se produit-il ? Même si la comparaison est dégoûtante, pensez à ce qui se passe lorsque vous aspirez avec une paille. Les liquides contenus dans un récipient plein s’écoulent à travers une chambre vide, comme une paille, et dans votre bouche. Lorsque vos eaux usées tentent de pénétrer dans une fosse septique pleine, elles semblent défier la physique et remontent vers le haut, provoquant un désastre. Avant que l’une de ces situations ne se produise, appelez une entreprise spécialisée pour obtenir des services de pompage de fosse septique simples et abordables. Ensuite, notez votre calendrier. Un bon spécialiste vous recommandera un calendrier pour votre prochaine intervention.