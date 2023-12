La serrure de portail coulissant est primordiale, car elle permet de mieux sécuriser la maison, notamment pour l’accès au garage ou au jardin. Découvrez sur portac.fr toutes les solutions les mieux adaptées à vos besoins.

Choisir une serrure pour portail coulissant

Le portail coulissant délimite souvent l’espace extérieur de votre maison, ainsi que le passage des voitures et des vélos. C’est pourquoi le choix d’une bonne serrure pour votre portail coulissant est primordial. Le portail extérieur est en effet une première barrière de sécurité contre les intrus et les accès non désirés.

Aujourd’hui, il existe de nombreux outils et systèmes qui permettent de renforcer la sécurité de l’habitation, tels que les systèmes d’alarme, la vidéosurveillance et les caméras avec capteurs intégrés. Malgré toutes ces technologies, il est essentiel de s’assurer que la serrure est en excellent état et capable de garantir une sécurité maximale. Vous pouvez trouver plusieurs types de serrures pour portail sur portac.fr/6-serrures.

Types de serrures pour portails coulissants

Il existe de nombreux types de serrures pour portails coulissants afin de répondre aux différents besoins du client et aux nombreuses caractéristiques du portail. On distingue principalement les portails intérieurs et extérieurs, les premiers étant situés à l’intérieur de la maison et les seconds donnant sur l’extérieur ou le jardin. Parmi ces derniers, on trouve notamment les portails coulissants. Aujourd’hui, il est possible de choisir entre :

Des serrures à double panneton ;

Les solutions à cylindre européen ;

Les serrures électriques.

La serrure européenne est une solution moderne et innovante, qui rend cette solution encore plus sûre grâce au système anti-bumping. Les serrures numériques sont des produits qui offrent un niveau de sécurité supplémentaire.

Serrure électrique pour portail coulissant

La serrure électrique pour portail coulissant est la solution idéale pour les portails d’entrée et les portails piétons. Ce type de système est très pratique, car il peut être contrôlé à distance à l’aide de télécommandes spéciales. Ce type de serrure pour portail coulissant est idéal pour différents types d’ouverture, comme l’ouverture à un vantail vers l’intérieur, l’ouverture à deux vantaux vers l’intérieur et surtout pour les portails coulissants.

Facteurs à prendre en compte lors du choix d’une serrure pour portail coulissant

De nombreux facteurs doivent être pris en compte lors du choix d’une serrure pour portail coulissant, et en premier lieu la position en hauteur. En effet, l’un des problèmes des portails extérieurs est l’usure des gonds, c’est pourquoi il est nécessaire de trouver la solution la plus adaptée à la hauteur de la serrure.

Un autre élément à ne pas oublier est la dureté du ressort, qui peut être modifiée en fonction du type de portail et d’ouverture. Chaque serrure peut alors être adaptée au cas par cas en demandant un devis personnalisé. Envoyez un message à Portac au contact@portac.fr ou appelez le numéro +33 (0)9 72 57 05 25 pour trouver le modèle idéal pour votre portail.

Vidéo tutorielle pour installer une serrure sur un portail en acier :