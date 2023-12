Lorsque vous êtes à la recherche d’un prêt pour acheter votre propre logement, vous avez certainement vu sur certains sites Internet des simulateurs de prêt hypothécaire. Vous ne savez pas comment calculer vos remboursements hypothécaires ? Les simulateurs immobiliers peuvent vous être très utiles.

Qu’est-ce qu’un simulateur hypothécaire ?

Un simulateur de prêt immobilier est un outil proposé sur les sites web de la plupart des institutions financières, à l’image de www.empruntis.com. Il est conçu pour vous aider à calculer les mensualités du prêt que vous souhaitez contracter, en tenant compte du taux d’intérêt proposé par l’établissement financier, de la durée de remboursement fixée et de la charge annuelle totale. D’ailleurs, Empruntis, un courtier immobilier situé à l’adresse Immeuble Etoile Pleyel – 4 Allée de Seine à Saint-Denis (93285 Cedex), met à votre disposition des simulateurs gratuits pour vous aider à simuler une offre en quelques clics seulement. En guise d’exemple, vous pouvez utiliser la calculette de prêt immobilier pour déterminer les mensualités de votre crédit, un simulateur de prêt à taux zéro afin de connaître votre éligibilité au dispositif.

À quoi sert le simulateur de crédit hypothécaire?

Le simulateur sert de calculatrice hypothécaire. Avant d’acheter une maison avec un prêt immobilier, vous devez savoir si vous pouvez faire face à vos paiements hypothécaires sans compromettre la sécurité financière de votre famille. Un simulateur de prêt immobilier vous sera très utile à cet effet, car il vous donnera une estimation des remboursements mensuels que vous devrez effectuer. Il peut vous éviter de perdre du temps à demander des informations, et à remplir des formulaires dans des agences bancaires qui vous proposent des prêts que vous ne pouvez pas vous permettre. Les simulateurs hypothécaires peuvent également vous aider à comparer les prêts proposés par différents établissements financiers. Bien que le simulateur d’hypothèque vous donne une estimation des mensualités que vous devrez payer, cette information n’est qu’un guide. En d’autres termes, vous devez garder à l’esprit qu’il ne s’agit que d’une estimation et non d’un chiffre exact.

Fonctionnement du simulateur d’hypothèque

Pour utiliser le simulateur d’hypothèque, vous devez saisir les informations requises dans le formulaire. Les principales données requises sont le prix de la maison, le montant que vous souhaitez demander, la durée ou la période de remboursement du prêt et le taux d’intérêt souhaité (fixe, variable, mixte, etc.). De cette manière, le simulateur calculera les mensualités estimées que vous devrez assumer pour un prêt donné, et vous fournira toutes les informations nécessaires sur les remboursements hypothécaires pour prendre la meilleure décision. N’oubliez pas que pour utiliser correctement le simulateur de crédit immobilier et comprendre les informations fournies, vous devez d’abord savoir clairement ce qu’est un crédit hypothécaire, en quoi il consiste et quels sont les critères utilisés.

Comment savoir si un simulateur d’hypothèque est fiable ?

Il est normal d’éprouver de la méfiance et de l’incertitude lors de l’utilisation d’un simulateur de crédit immobilier. Pour vous assurer que les calculs que vous recevez sont fiables, vous devez vérifier que le simulateur a été approuvé par la Banque nationale ou par la Commission nationale pour la protection et la défense des utilisateurs de services financiers.