Dans cet article, nous souhaitons expliquer en détail et le plus simplement possible ce qu’est un siège social. Les entrepreneurs et les indépendants doivent toujours connaître la définition correcte de la terminologie associée à leur activité. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d’abord, pour s’assurer que toutes les obligations bureaucratiques et fiscales sont correctement remplies. Il s’agit de s’assurer qu’ils ne sont pas soumis à des amendes et à des pénalités. Il en va également de votre crédibilité professionnelle, du développement et de l’expansion de votre entreprise et, enfin, de votre budget et de votre portefeuille. Qu’est-ce qu’un siège social, que signifie être un siège social et quelles sont les obligations liées à un siège social ? Lisez la suite et vous le saurez bientôt !

Siège social : définition

Le terme « siège social » désigne le centre administratif d’une société, d’un commerce ou d’une entreprise individuelle. Cela signifie que le siège social est le lieu où se trouvent tous les documents relatifs à l’entreprise en question. Depuis les documents de démarrage jusqu’aux livres de comptes. Cela inclut les factures, les bilans annuels et les fiches de paie des employés. Bien entendu, toute la correspondance officielle émanant, par exemple, du fisc ou de la chambre de commerce sera envoyée à cette adresse. Ou même au CEP compétent. Ensuite, tous les documents organisationnels sont également stockés et archivés au siège social.

Il est tout à fait possible d’opter pour la domiciliation d’entreprise. En d’autres termes, le siège de votre société sera à une adresse appartenant à un prestataire comme Digidom. De cette manière, vous pouvez exercer votre activité à une autre adresse tandis que la totalité des documents de votre entreprise portera l’adresse du prestataire. Il suffit d’ailleurs de naviguer sur www.digidom.pro pour découvrir les tenants et aboutissants de l’offre du prestataire. Entre autres, votre société bénéficiera d’une aura supplémentaire puisqu’elle disposera d’une adresse dans le prestigieux 8e arrondissement de Paris par exemple. Vous pouvez obtenir d’autres renseignements au siège du prestataire au 10, rue de Penthièvre, 75008 Paris.

Importance du siège social

S’il existe plusieurs locaux utilisés pour la même activité, pourquoi est-il si important de choisir l’un d’entre eux et de le désigner comme siège social ? Il y a plusieurs raisons à cela. Elles sont énumérées ci-dessous :

La loi l’exige . Toutes les entreprises ont besoin d’une adresse et doivent déclarer une adresse qui appartient au lieu où elles ont choisi leur siège social ;

. Toutes les entreprises ont besoin d’une adresse et doivent déclarer une adresse qui appartient au lieu où elles ont choisi leur siège social ; Parce que c’est pratique pour l’administration bureaucratique . Il est plus pratique pour toute entreprise ou société, qu’elle soit unique, individuelle ou à succursales multiples, de gérer sa bureaucratie et son administration générale en un seul lieu. Le risque de perdre des documents importants est réduit et la paperasserie est organisée de manière plus claire et plus ordonnée ;

. Il est plus pratique pour toute entreprise ou société, qu’elle soit unique, individuelle ou à succursales multiples, de gérer sa bureaucratie et son administration générale en un seul lieu. Le risque de perdre des documents importants est réduit et la paperasserie est organisée de manière plus claire et plus ordonnée ; Le suivi de votre entreprise est plus facile et plus fluide, car toutes les communications liées à l’entreprise sont envoyées à une seule adresse.

Que se passe-t-il si un professionnel travaille à domicile ?

De nombreux professionnels travaillent à domicile, surtout de nos jours. Voici quelques exemples :

Les professions libérales disposant d’un numéro de TVA régulier.

Les médecins qui ont la chance d’avoir une grande maison et, par conséquent, de la place pour recevoir des patients.

Les consultants qui peuvent recevoir des clients dans le salon de leur maison.

Les informaticiens qui peuvent récupérer du matériel en panne et le réparer tranquillement chez eux.

Beaucoup d’autres professions.

Dans ce cas, il n’y a aucun problème pour faire correspondre le siège social à leur propre adresse. Si Mme Terzi, couturière, utilise une pièce de son domicile comme atelier pour effectuer de petites retouches ou confectionner des vêtements sur commande, elle peut indiquer l’adresse de son entreprise comme étant son domicile légal. Bien entendu, dans ce cas, les documents relatifs à l’entreprise doivent se trouver au domicile. Ainsi, dans le cas improbable d’un contrôle fiscal, les documents peuvent être présentés pour prouver que c’est là que se trouve le cœur administratif et bureaucratique de l’entreprise.

Qui gère le siège social de l’entreprise ?

Lorsque l’on entre dans le monde de la libre entreprise, qu’il s’agisse d’une entreprise individuelle, d’une société ou d’une corporation, il est toujours nécessaire de se demander qui et comment seront gérés les aspects financiers, administratifs et bureaucratiques de l’entreprise. Ce sujet est délicat. Il est important de savoir que toute erreur, qu’il s’agisse d’incompétence, de naïveté ou d’inexpérience, peut avoir un prix élevé à payer. C’est pourquoi il est toujours conseillé de consulter des centres d’affaires et des experts en la matière.

Il s’agit également de compléter les documents d’ouverture, y compris le choix du bureau d’enregistrement et le contact formel. Il s’agit également de gérer les futurs changements d’adresse. Remarque : si toutes les formalités administratives/bureaucratiques/financières/juridiques sont confiées à un tiers, le bureau d’enregistrement peut correspondre à l’adresse de ces professionnels.