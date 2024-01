Quel est l’objectif de la géotechnique ?

Tous les projets de construction, qu’ils soient civils ou miniers, doivent faire l’objet d’une étude géotechnique. Cette étude permet de déterminer les propriétés du sol et de la roche mère sur lesquels le projet sera construit. L’analyse du sol est essentielle pour déterminer et comprendre le comportement du sol en fonction des changements qu’il subira pendant la construction.

Pourquoi réaliser une étude géotechnique ?

Les études géotechniques sont essentielles, car elles ont pour objectif principal de garantir la sécurité et la fonctionnalité des structures à construire. Il peut s’agir d’installations à petite échelle, de réformes structurelles de logements, de la construction de supermarchés ou de parkings souterrains. Ces types de projets sont exactement inclus dans les prestations proposées par Ecosystem France, un bureau d’étude hydrogéologique à Grasse, situé au 84, Boulevard des Martyrs de la Résistance. Le bureau se compose d’une équipe de spécialistes dynamiques et formés pour rester à l’écoute des clients. Ils tiennent également compte de l’évolution des techniques. Ainsi, les professionnels du secteur à Grasse peuvent intervenir dans la construction de maison individuelle, rénovation de bâtiment, aménagement urbain, etc. Sans parler de leurs domaines de compétences qui s’étendent vers le diagnostic structure, l’étude thermique et le dossier d’aménagement spécifique.

En général, les études de sol sont toujours nécessaires pour obtenir une connaissance précise de la topographie pour tous les travaux de sol, y compris l’excavation, le remblayage, le creusement de tranchées, les fondations de bâtiments et les travaux de terrassement nécessaires à la construction. L’étude fournira non seulement toutes les informations et les détails sur le sol et la géologie, mais aussi les recommandations de conception nécessaires à la bonne exécution du projet, y compris les structures à construire et les pentes à creuser, réduisant ainsi les risques associés aux travaux de construction. Ceci est important, car il y a une grande différence entre construire un immeuble de six étages sur un sol argileux et construire un immeuble de six étages sur des fondations. Les conséquences des projets de construction sans étude du sol sont, entre autres, les sols expansifs, l’érosion du sol et les glissements de terrain. Outre le danger qu’elle représente pour les ouvriers, l’absence des informations nécessaires sur le sol peut entraîner des coûts supplémentaires pour le chantier de construction.

Comment les études géotechniques sont-elles réalisées ?

Une étude géotechnique comprend plusieurs étapes clés, qui varient en fonction du type de projet. Lors de l’étude de la zone concernée, un ingénieur spécialisé se rend sur place et analyse toutes les variables existantes, telles que la topographie, les affleurements, la présence d’eau, les pentes et l’instabilité structurelle. Pour les projets plus importants, une carte géologique du site est préparée, décrivant les strates, le type de sol, la granulométrie et la plasticité estimée. La phase suivante s’appuie sur la phase précédente, et implique une étude détaillée du site avec des essais sur le terrain tels que des forages, des puits d’essai et des essais en laboratoire.

En conclusion, l’objectif de l’étude géotechnique est de fournir toutes les informations et recommandations nécessaires à la mise en œuvre correcte du projet de construction, et de minimiser les risques associés au site de construction proposé.