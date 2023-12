Pourquoi choisir le travertin en pierre naturelle ?

Le travertin est une pierre naturelle a su gagner en popularité ces dernières années en raison de ses nombreuses qualités et de son aspect à la fois authentique et moderne. Cette roche sédimentaire, issue du calcaire, se caractérise par sa texture poreuse et ses teintes douces et chaleureuses. Dans cet article, nous vous présentons les nombreux avantages de choisir le travertin comme matériau de revêtement pour vos sols et murs intérieurs ou extérieurs.

Un matériau noble et esthétique

Le travertin apporte un charme indéniable à tous types d’espaces grâce à son aspect naturellement irrégulier et texturé. La présence de fossiles, de veinures et de petites cavités dans la pierre donne du cachet et du caractère à vos revêtements. Grâce à ses coloris subtils et variés, le travertin en pierre naturelle s’intègre aisément à différents styles de décoration. Il offre de multiples possibilités créatives en termes d’aménagement et de finitions. Le travertin est disponible sous diverses formes telles que des dalles, des carreaux ou des pavés, en fonction des besoins et des préférences de chacun. Les finitions peuvent également varier et inclure :

la taille adoucie : pour un aspect lisse et une texture douce ;

l’opus Romain : avec des dalles de dimensions différentes disposées aléatoirement, créant ainsi un effet visuel original ;

le vieilli : pour donner un aspect usé et un charme ancien à la pierre.

Il est ainsi facile d’adapter le travertin à vos goûts et à l’ambiance souhaitée dans vos espaces intérieurs ou extérieurs.

Une grande résistance et durabilité

Le travertin en pierre naturelle est reconnu pour sa solidité face aux agressions mécaniques et climatiques. C’est un matériau robuste qui peut supporter de fortes charges sans se dégrader ni perdre son cachet. Sa résistance à l’abrasion est appréciable dans les lieux de passage fréquent, tels que les pièces à vivre, les cuisines ou les entrées. Son entretien est plutôt simple : il suffit de nettoyer la surface à l’eau savonneuse et d’éviter les produits abrasifs susceptibles d’endommager la pierre.

Si vous envisagez de recouvrir des surfaces extérieures en travertin, sachez que cette pierre présente une très bonne résistance aux agents atmosphériques. C’est un matériau parfait pour équiper les terrasses, les allées ou encore les bords de piscine. Le traitement hydrofuge et oléofuge “anti-tache” préalable des surfaces est recommandé afin de garantir une protection optimale contre l’eau, le gel et la pollution.

Un matériau écologique et sain

Utiliser du travertin en pierre naturelle pour vos projets de rénovation ou construction est esthétiquement attrayant et fonctionnel. Cela est également bénéfique pour votre santé et pour l’environnement. Contrairement aux revêtements synthétiques qui peuvent être nocifs pour notre planète, la pierre naturelle possède un bilan environnemental plus satisfaisant. Sa production est peu énergivore et ne génère pas de polluants majeurs. De plus, elle peut être recyclée en granulats pour la construction ou intégrée dans d’autres projets architecturaux.

Le travertin n’émet pas de composés organiques volatils (COV) pouvant altérer la qualité de l’air de votre maison et causer des problèmes respiratoires à ses occupants. Cette pierre laisse ainsi circuler l’air de façon naturelle, contribuant à maintenir une atmosphère saine et agréable dans les espaces habités.