Il est très important de garder les lieux de travail propres, mais ce n’est pas toujours facile, surtout lorsqu’il s’agit d’environnements industriels. Les espaces de travail peuvent être vastes et trop grands pour qu’une seule personne puisse s’en occuper. La propreté de la zone est également susceptible d’être dangereuse, en particulier lorsque des machines lourdes ou des matières dangereuses sont impliquées. Il peut également être difficile de comprendre comment nettoyer efficacement les équipements sensibles à la poussière et à la saleté.

Heureusement, il existe des services spécialisés pour vous aider à atteindre et à maintenir les normes de propreté les plus élevées à tout moment. Le nettoyage industriel peut être effectué dans divers environnements, notamment les usines, les entrepôts et les centres de distribution. Ce procédé peut également être utilisé pour nettoyer les parkings, les routes, les fenêtres et les murs extérieurs. Il permet également d’éliminer certaines substances telles que les algues, les graffitis et les chewing-gums.

Nettoyage industriel : qu’est-ce qu’est ?

En résumé, le nettoyage industriel implique l’utilisation d’équipements et de machines spéciaux pour réaliser un nettoyage en profondeur. Ce processus, effectué régulièrement, contribue à maintenir la propreté et l’hygiène de la zone, à garantir le respect des règles de santé et de sécurité et à offrir un environnement de travail agréable aux employés.

Outre l’utilisation d’équipements spécialisés, le processus implique l’utilisation d’agents de nettoyage spéciaux tels que des produits chimiques, des solvants et des agents. En outre, des méthodes et des techniques spécifiques peuvent être utilisées, en fonction du type de nettoyage requis. Le spécialiste qui effectue le travail peut déterminer exactement ce qui est nécessaire pour obtenir les meilleurs résultats.

Qu’est-ce que le matériel de nettoyage industriel ?

Pour obtenir un nettoyage parfait dans un environnement industriel, il est possible d’utiliser une large gamme d’équipements. Les équipements de nettoyage couramment utilisés dans ce type de secteur sont les suivants :

Les nettoyeurs à haute pression

Les nettoyeurs à haute pression sont des appareils qui utilisent de puissants jets d’eau pour éliminer rapidement et efficacement les salissures tenaces. Ils sont particulièrement efficaces pour éliminer la peinture et le plomb. Dans la plupart des cas, l’eau peut être chaude ou froide, et des liquides de nettoyage peuvent être ajoutés selon les besoins.

Les nettoyeurs haute pression peuvent être utilisés sur une grande variété de surfaces et sont particulièrement adaptés aux zones difficiles à nettoyer telles que les briques, les machines et les véhicules. Certains modèles de nettoyeurs haute pression n’ont pas besoin d’être raccordés à un tuyau d’arrosage, ce qui les rend idéaux pour les endroits où l’eau n’est pas directement disponible.

Nettoyeurs à vapeur

Pour un nettoyage plus en profondeur, un nettoyeur à vapeur peut être nécessaire. Ce type d’appareil fonctionne en appliquant de la vapeur chaude, généralement suffisante pour assainir les surfaces et tuer les bactéries. La vapeur s’évapore, ce qui réduit le risque de laisser des taches disgracieuses et de glisser. De nombreux modèles de nettoyeurs à vapeur sont équipés de perches télescopiques, ce qui les rend idéaux pour nettoyer les murs, les sols et les plafonds.

Nettoyeurs de sol

Les balayeuses de sol peuvent être utilisées lorsque les surfaces doivent être polies. Cet appareil est équipé d’un système de brosse rotative qui balaie la zone, éliminant la saleté rapidement et avec précision. Il est généralement poussé manuellement, mais il existe également des versions avec tournevis.

Autolaveuse

Les autolaveuses fonctionnent à peu près de la même manière que les balayeuses. La machine est équipée de brosses rotatives qui éliminent la saleté, mais elle utilise également de l’eau et un liquide de nettoyage pour un nettoyage plus efficace. Lorsque l’eau est appliquée, les brosses tournent et exercent une pression sur la surface, délogeant et éliminant la saleté.

Aspirateur

Contrairement aux aspirateurs domestiques, les aspirateurs industriels sont beaucoup plus puissants et peuvent nettoyer plus efficacement, en particulier dans les environnements soumis à des règles d’hygiène et de sécurité strictes, comme les usines alimentaires.

Les aspirateurs industriels sont disponibles dans une grande variété de modèles, y compris des modèles qui conviennent parfaitement à certains types de surfaces, comme les zones non pavées ou abrasives. En général, ce type d’appareil utilise une aspiration puissante pour collecter la poussière, la saleté et les débris.

En quoi consiste le nettoyage industriel ?