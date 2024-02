Le prix du m2 par ville en Angleterre : le rôle des agences immobilières à Londres

Liste des entreprises locales pour la recherche « Quel est le prix du m2 par ville en Angleterre ? agences immobilières Londres »

FL Agency

Catégorie activité : Agence de location immobilière

Adresse : 12, 19 Hastings St, London WC1H 9PZ, Royaume-Uni

Téléphone : +442076912964

Welcome Home London

Catégorie activité : Expert immobilier

Adresse : 58 Cholmley Gdns, Hillfield Rd, London NW6 1AJ, Royaume-Uni

Téléphone : +447982642994

Site internet : http://www.welcomehome-london.com/

BeCityZen

Catégorie activité : Agence immobilière

London Land and New Homes Limited

Catégorie activité : Société de gestion immobilière

Adresse : Argyle House, 29-31 Euston Rd., London NW1 2SD, Royaume-Uni

Téléphone : +442035150023

The London Agent

Catégorie activité : Société de gestion immobilière

Adresse : 207 Regent St., London W1B 4ND, Royaume-Uni

Téléphone : +442030121809

Site internet : http://www.thelondonagent.com/

UK Real Estate

Catégorie activité : Agence immobilière

Adresse : 20-22 Wenlock Rd, London N1 7GU, Royaume-Uni

Téléphone : +447305168601

Site internet : https://unitedkingdomresidential.business.site/

Greater London Properties (GLP) – Soho Estate Agents

Catégorie activité : Agent immobilier

Adresse : 49 Broadwick St, Carnaby, London W1F 9QR, Royaume-Uni

Téléphone : +442077344062

Site internet : https://www.greaterlondonproperties.co.uk/

BuyLondonFlat.com

Catégorie activité : Agence immobilière

Adresse : Vantage London, Great West Rd, Brentford TW8 9AG, Royaume-Uni

Téléphone : +442082618125

Site internet : http://www.buylondonflat.com/

United Kingdom Sotheby’s International Realty

Catégorie activité : Agent immobilier

Adresse : 48 Conduit St, London W1S 2YR, Royaume-Uni

Téléphone : +442045867135

Site internet : https://www.sothebysrealty.co.uk/

BARNES International London

Catégorie activité : Agence immobilière

Adresse : 113-115, Old Brompton Rd, South Kensington, London SW7 3LE, Royaume-Uni

Téléphone : +442079355797

Site internet : https://barnes-london.com/

Vous êtes curieux de connaître le prix du mètre carré (m2) en Angleterre ? Grâce à notre guide, découvrez les différentes villes anglaises et les tarifs pratiqués dans le secteur de l’immobilier

Pour bien commencer votre recherche, il est essentiel de prendre en compte l’aide précieuse que peuvent offrir les agences immobilières à Londres. Découvrons ensemble le rôle qu’elles jouent ainsi que la variété des services qu’elles proposent.

Le rôle des agences immobilières

Les agences immobilières sont des entreprises qui ont pour vocation d’accompagner leurs clients dans toutes les démarches liées à l’achat, la vente ou la location de biens immobiliers. Leur connaissance approfondie du marché local leur permet d’apporter une réponse adaptée et personnalisée aux besoins de chaque individu.

Services offerts par les agences immobilières

Voici un aperçu des principaux services proposés par les agences immobilières :

Estimation immobilière : évaluation du prix de vente ou de location d’un bien en fonction de sa situation géographique, de ses caractéristiques et de la demande actuelle sur le marché.

évaluation du prix de vente ou de location d’un bien en fonction de sa situation géographique, de ses caractéristiques et de la demande actuelle sur le marché. Mise en avant des biens : diffusion des annonces sur différents supports (sites internet, réseaux sociaux, vitrine de l’agence) pour garantir une plus grande visibilité.

diffusion des annonces sur différents supports (sites internet, réseaux sociaux, vitrine de l’agence) pour garantir une plus grande visibilité. Organisation de visites : prise en charge des rendez-vous et des négociations avec les potentiels acquéreurs ou locataires.

prise en charge des rendez-vous et des négociations avec les potentiels acquéreurs ou locataires. Conseil et accompagnement : aide à la définition du cahier des charges, recherche de financements et suivi administratif jusqu’à la signature du contrat.

Le prix du m2 dans différentes villes anglaises

Maintenant que vous comprenez le rôle des agences immobilières à Londres, passons en revue quelques exemples de villes anglaises et leurs prix au mètre carré.

Londres

Capitale cosmopolite du Royaume-Uni, Londres reste sans conteste la ville la plus chère du pays. Le prix moyen du m2 est actuellement évalué aux alentours de 11 000 GBP pour un appartement et 19 000 GBP pour une maison. Les quartiers les plus prisés, tels que Kensington, Chelsea et Westminster, atteignent même des prix bien supérieurs en raison de leur emplacement stratégique.

Manchester

Deuxième ville du Royaume-Uni en termes d’importance économique et culturelle, Manchester connaît une croissance constante, ce qui a un impact sur les prix de l’immobilier. Aujourd’hui, le prix moyen du m2 pour un appartement est d’environ 3 200 GBP, tandis qu’une maison se négocie autour des 5 500 GBP.

Birmingham

Située au cœur de l’Angleterre, Birmingham offre un cadre de vie dynamique et attractif pour nombre de professionnels et étudiants. Le prix du m2 y varie en fonction des quartiers, mais on estime la moyenne à environ 2 900 GBP pour un appartement et 4 400 GBP pour une maison.

Liverpool

Ville portuaire historique, Liverpool séduit par son patrimoine industriel et sa scène culturelle effervescente. Son marché immobilier affiche actuellement des prix relativement abordables, avec une moyenne de 2 100 GBP pour un appartement et 3 300 GBP pour une maison.

Newcastle

Réputée pour son architecture néoclassique et ses nombreux parcs, Newcastle est également un pôle universitaire majeur en Angleterre. De fait, les prix de l’immobilier y sont plus accessibles qu’à Londres, avec un mètre carré tournant autour de 1 800 GBP pour un appartement et 2 700 GBP pour une maison.

Faire appel aux agences immobilières pour trouver son bien

Si vous envisagez d’investir dans l’immobilier en Angleterre, il est vivement recommandé de faire appel à une agence immobilière locale pour vous guider dans vos démarches. Grâce à leur expertise du marché et à leurs connaissances des différentes villes et quartiers, elles sauront vous proposer des biens adaptés à votre budget et à vos attentes.

N’hésitez pas à leur exposer précisément vos besoins afin qu’elles puissent vous orienter vers les opportunités les plus intéressantes. Vous gagnerez ainsi un temps précieux et profiterez pleinement de votre expérience immobilière en Angleterre.