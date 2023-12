Vous souhaitez protéger votre jardin ou votre terrasse du soleil et de la pluie ? Les pergolas peuvent répondre à vos besoins. Elles sont une excellente alternative aux balcons et aux auvents et constituent un excellent moyen de socialiser et d’embellir votre environnement extérieur. Si vous pensez que choisir une pergola est compliqué, voici tous les critères à prendre en compte.

Pergolas : les questions à se poser avant de commencer

Vous envisagez d’installer une pergola bioclimatique à Nice ? C’est une excellente idée ! Mais avant de choisir un modèle, vous devez vous poser quelques questions pour mieux vous préparer et éviter les surprises.

Où se trouve le lieu d’installation ?

Quelles sont les conditions climatiques ?

Quel est l’objectif ?

Quelle est la disponibilité d’options telles que des stores verticaux ou des ombrages ?

Quelles sont les dimensions recherchées ?

Est-ce un investissement à court ou à long terme ?

Chez SGS Diffusion, votre boutique de Menuisier de Nice, vous trouverez une large gamme de pergolas bioclimatiques. Trouverez les modèles qu’elle propose dans son showroom. Sachez que SGS Diffusion propose aussi des conceptions sur mesure et personnalisées en fonction de vos besoins. Elle propose aussi des menuisiers qualifiés et fiables pour prendre en main l’installation de votre pergola.

4 types de pergolas

Il existe 4 types de pergolas sur le marché :

Pergola portative

La pergola la plus pratique et la plus facile à utiliser, facile à monter et à déplacer. Elle est parfois utilisée pour protéger des jardins ou des terrasses. Légalement, ce type de pergola ne doit pas être installé plus de trois mois par an. En fait, nous nous rapprochons de la pergola simple, qui est un abri de base.

Pergola adossée

La pergola adossée est une extension de la maison. Comme son nom l’indique, elle est installée sur deux poteaux à l’extérieur de la maison. Elles sont parfaites pour protéger le mobilier d’extérieur.

Pergola autoportante

Il s’agit d’une pergola autoportante qui repose sur quatre poteaux robustes. Elle peut être installée n’importe où pour créer un espace intime : près de la maison, au milieu du jardin, au bord de la piscine, etc.

Pergola sans pilier

Ce type de pergola ne comporte pas de colonnes et peut être accroché directement au mur grâce à de solides points d’ancrage. Cette pergola se caractérise par sa praticité et peut être utilisé aussi bien pour les petites que pour les grandes surfaces. Elle est également esthétique et crée un espace de vie de style contemporain.

Les matériaux utilisés pour construire une pergola

Actuellement, les pergolas sont fabriquées à partir de quatre matériaux différents.

Pergola en bois

Ce matériau est plus élégant et moins cher. Les pergolas en bois sont idéales pour les amateurs de naturel. Elles s’intègrent facilement dans des combinaisons décoratives et donnent un aspect rafraîchissant.

Pergola en aluminium

L’aluminium est plus cher que les autres matériaux, mais sa qualité peut convaincre l’utilisateur le plus exigeant. Non seulement elles sont solides et durables, mais elles nécessitent peu d’entretien.

Pergolas en fer forgé

Les pergolas en fer forgé ou en acier sont un type de pergola traditionnel que l’on trouve sur les bâtiments anciens. Elles conviennent aussi bien aux maisons traditionnelles qu’aux maisons modernes et peuvent créer un style romantique. En termes d’utilisation, le fer forgé est le matériau le plus résistant au vent, mais il peut rouiller et nécessite un entretien régulier pour conserver sa qualité.

Pergolas en PVC

Les pergolas en PVC sont beaucoup moins chères que les pergolas en aluminium ou en fer forgé. Elles sont esthétiques et faciles à entretenir. Cependant, elles sont moins durables et ne durent que 5 à 10 ans au maximum.