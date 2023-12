Les chaudières sont des équipements très importants dans l’industrie. Elles sont chargées de produire de l’énergie pour répondre à de nombreux besoins. C’est pourquoi l’efficacité énergétique des chaudières est toujours cruciale. Cependant, même les meilleures chaudières du marché ne sont pas efficaces à 100 %, ce qui signifie qu’une partie de l’argent investi dans la production d’énergie peut en fait passer par la cheminée.

C’est pourquoi il est si important de rechercher l’efficacité énergétique dans les chaudières, l’industrie des chaudières doit prendre des mesures pour s’assurer que le moins d’argent possible est « dépensé dans la cheminée ». Examinons donc les facteurs qui influent sur l’efficacité énergétique des chaudières et ce qui peut être fait pour l’améliorer.

Consommation de combustible et efficacité énergétique de la chaudière

Fondamentalement, le rendement énergétique d’une chaudière peut être défini comme l’efficacité avec laquelle la chaudière convertit l’énergie du combustible requis en vapeur (énergie). Il est donc important que le système de production de vapeur (essentiellement la chaudière) utilise le combustible de la meilleure façon possible afin de réduire les pertes de chaleur et d’améliorer ainsi l’efficacité énergétique.

Il est bien connu que le rendement thermique des chaudières à combustion est généralement compris entre 80 et 85 %, et rarement supérieur. Toutefois, si le rendement thermique est nettement inférieur à ce niveau, cela signifie que les pertes d’énergie sont excessives. Cette correction est essentielle, car un rendement inférieur signifie qu’il faut brûler plus de combustible pour produire la même quantité de vapeur, ce qui rend l’ensemble du processus de production d’énergie plus coûteux économiquement et a un impact plus important sur l’environnement.

L’utilisation de la biomasse est de plus en plus courante dans les carburants. Cependant, en raison des différentes formes physiques et de la teneur en humidité de la biomasse, sa composition doit être soigneusement évaluée avant de l’utiliser, ce qui peut affecter les performances et l’efficacité énergétique de la chaudière.

Pour acheter et installer une chaudière, vous pouvez compter sur NTC chauffagiste à Aurillac. Ce spécialiste du chauffage à Aurillac peut vous aider à investir dans une chaudière performante avec une meilleure efficacité énergétique. Sur son site, vous pouvez demander des conseils grâce à un formulaire de contact ou encore demander un devis chaudière Aurillac. Sinon, il vous est aussi possible de passer directement au 14 Boulevard de Lescudilliers, 15000 Aurillac.

Facteurs influençant l’efficacité énergétique des chaudières

L’efficacité énergétique de la vapeur produite par une chaudière est directement liée à un certain nombre de facteurs, mais il ne fait aucun doute que les pertes d’énergie subies tout au long du processus sont les plus importantes.

En général, la relation entre l’efficacité et les pertes est complexe et comprend de nombreux facteurs interdépendants qui doivent être évalués en détail. Les pertes qui ont le plus d’impact sur l’efficacité énergétique des chaudières sont les suivantes :

Pertes au niveau de la cheminée ;

Pertes dues au rayonnement et à la convection : il s’agit d’une très petite partie des pertes ;

Pertes dues au nettoyage ;

Pertes liées à la température des cendres ;

Pertes dues à la présence de combustible non converti dans les cendres.

Pour déterminer l’efficacité énergétique d’une chaudière, il faut recueillir une série d’informations importantes en plus de ces facteurs de perte. Celles-ci comprennent le type d’équipement, la quantité de vapeur produite, le pouvoir calorifique du combustible utilisé, ainsi que l’adhérence et la contamination des surfaces d’échange de chaleur à l’intérieur de la chaudière.