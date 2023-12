L’acquisition d’une nouvelle maison ou l’emménagement dans un nouvel appartement est toujours un événement joyeux pour toute la famille. Cependant, dans le même temps, de nombreuses questions se posent quant à la réparation et à l’amélioration de certains aspects techniques. Lorsqu’ils calculent le coût des réparations majeures, les propriétaires d’appartements sont confrontés à un choix difficile : remplacer ou non les fenêtres d’un nouvel immeuble.

Raisons de remplacer les fenêtres

Un nouveau logement est une joie. Et la première chose que l’on a envie de faire, c’est de regarder la fenêtre. Aussi belle soit-elle dans un appartement flambant neuf, une fenêtre peut présenter un certain nombre de problèmes, tels que :

L’absence ou la mauvaise qualité des renforts,

Un profilé métallique mince,

Mauvaise qualité de l’assemblage ;

Fissures, lacunes, etc ;

Un verre de mauvaise qualité, susceptible de s’écailler ;

Accessoires bon marché, non originaux ou incomplets ;

L’absence des accessoires auxiliaires nécessaires : appuis de fenêtre, moustiquaires et rebords de fenêtre.

Tous ces éléments ont une incidence sur les performances des structures des fenêtres. Le bruit, le froid, les problèmes d’ouverture et de fermeture des fenêtres et d’autres facteurs réduisent considérablement le niveau de confort. Ce sont quelques raisons de faire appel à une entreprise comme Art et Fenêtres à Paris.

D’autres raisons de changer ses fenêtres :

Est-il toujours nécessaire de remplacer les fenêtres dans un nouveau bâtiment ?

Il n’est pas toujours nécessaire de remplacer les fenêtres en mauvais état. Si le promoteur a fait preuve de responsabilité et a installé des fenêtres à double vitrage de haute qualité, vous pouvez consacrer l’argent à des réparations. Mais il ne faut pas faire entièrement confiance à l’entreprise de construction. Un propriétaire ne peut exiger quelque chose que si la qualité de la construction ne répond pas aux normes en vigueur. Malheureusement, celles-ci ne s’appliquent pas aux portes, aux fenêtres et aux finitions en général. Le promoteur peut installer n’importe quelle fenêtre à double vitrage et n’importe quel profilé, ainsi que tous les accessoires qu’il souhaite. Il est donc recommandé d’investir de l’argent lors de la rénovation et de remplacer immédiatement les fenêtres dans le nouveau bâtiment.

Des fenêtres de mauvaise qualité de la part du promoteur

L’étape suivante consiste à trouver une entreprise qui fabrique et installe des fenêtres. Un artisan viendra prendre les mesures et annoncera le coût des travaux et le délai de fabrication des fenêtres. Lors du remplacement des fenêtres, il convient de prêter attention aux éléments suivants :

Les fenêtres à double vitrage et le nombre de chambres comme garantie d’économie d’énergie : de cette façon, la pièce sera toujours chaude ;

Le niveau d’isolation acoustique ;

La qualité du profilé en PVC et des ferrures : la durée de vie d’une structure de fenêtre fiable est de plusieurs dizaines d’années ;

Les pentes et les appuis de fenêtre : ils doivent être solides et résistants aux changements de température ;

La disponibilité de composants supplémentaires : moustiquaires.

Pour remplacer les fenêtres, vous pouvez faire appel à une entreprise professionnelle de pose de fenêtres. Si vous êtes à Paris, vous pouvez contacter Art et Fenêtres qui possède des agences à Paris 6, Paris 14, Paris 15 et Paris 16.