Dans presque tous les ateliers, les professionnels et les menuisiers du dimanche ont besoin de rallonges pour alimenter diverses machines et appareils de chauffage. Cependant, ces rallonges créent souvent un véritable enchevêtrement de câbles dans l’atelier. Les enrouleurs automatiques de câbles électriques sont la solution idéale pour éliminer ces enchevêtrements de câbles. Les enrouleurs de câbles électriques de haute qualité mettent immédiatement de l’ordre sur le lieu de travail, sans risque de trébucher sur les rallonges.

Enrouleurs de câble automatiques pour les lieux de travail professionnels

Les enrouleurs de câble modernes se composent d’une fiche pour la prise de courant et d’un câble d’alimentation pour le raccordement des machines électriques, des lampes et des appareils de chauffage. L’enrouleur de câble peut être facilement fixé au mur ou au plafond près du poste de travail et la rallonge peut être retirée de l’enrouleur si nécessaire. Le câble est doté de points de verrouillage à section régulière. Cela signifie que l’enrouleur de câble n’est pas automatiquement rangé, car la rallonge s’engage automatiquement dans les points de verrouillage respectifs.

De nombreux modèles possèdent plusieurs points de verrouillage par mètre, ce qui permet de déterminer la longueur du câble en fonction des besoins. Sans oublier qu’il est possible de choisir parmi plusieurs modèles d’enrouleur électrique chez RM2M, situé au 150 rue des sources 69280 Marcy l’Etoile. Il s’agit d’un véritable spécialiste des matériels de levage et de manutention, capable de vous aider à disposer de l’enrouleur de câbles adapté à vos besoins et à votre budget.

Lorsque le mécanisme de verrouillage est relâché, l’enrouleur de câble électrique enroule automatiquement la rallonge. Un puissant mécanisme à ressort enroule le câble. L’enrouleur automatique aspire le câble rapidement et uniformément, et l’enroule proprement, sans plis. La rallonge est ainsi protégée, et sa durée de vie prolongée.

Enrouleurs de câble automatiques pour les professionnels et les bricoleurs

Les enrouleurs de câble automatiques sont idéaux pour les professionnels et les bricoleurs. Ils constituent un véritable atout dans chaque atelier. Les enrouleurs de câble garantissent l’ordre et la sécurité dans les ateliers, les garages et le bricolage. Le mécanisme d’enroulement des enrouleurs de câble modernes ne perd pas son efficacité au fil des ans, grâce aux matériaux de haute qualité des ressorts de l’enrouleur de câble.

Les ressorts sont généralement fabriqués en acier de haute qualité. Grâce à la dureté particulière de l’acier, ces ressorts ne perdent pas leur efficacité après des années d’utilisation. La plupart des enrouleurs de câble automatiques modernes sont équipés d’un boîtier en plastique robuste et entièrement isolé, conçu pour résister à une utilisation continue et à des contraintes élevées. L’utilisation de matériaux de haute qualité et une fabrication particulièrement soignée font des enrouleurs de câble modernes l’accessoire idéal pour les ateliers d’usinage.

Pourquoi choisir des enrouleurs de câbles électriques automatiques ?

Les avantages des enrouleurs automatiques de câbles électriques sont multiples :

Le câble est enroulé et déroulé par un mécanisme à ressort spécial ;

Plusieurs points de fixation par mètre ;

L’enroulement propre évite les plis dans le câble, ce qui prolonge sa durée de vie.

Les enrouleurs de câbles offrent des dispositifs de fixation de haute qualité. Ils constituent ainsi une solution pratique dans l’atelier, car ils peuvent être positionnés exactement là où ils sont nécessaires.

Aujourd’hui, les artisans et les bricoleurs peuvent trouver différents types de câbles de rallonge et d’enrouleurs de câbles avec différentes propriétés. Ils ont par exemple le choix entre des câbles de 10, 15 ou 20 mètres de long. Quel que soit le modèle choisi, les câbles sont soigneusement isolés, et offrent un haut degré de sécurité. Dans ce large éventail de catégories, les amateurs ambitieux et les professionnels trouveront certainement l’enrouleur de câble idéal avec enroulement automatique. Grâce à cet enrouleur, les câbles d’alimentation peuvent être facilement tirés à la longueur souhaitée, ce qui garantit la flexibilité, et permet de garder le lieu de travail toujours propre et ordonné.