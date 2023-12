Comment vérifier un entrepreneur en construction ?

Pour construire ou modifier votre maison afin de la rendre plus confortable, vous avez besoin d’une entreprise de construction sérieuse et professionnelle. Comment choisir la bonne ? Le bouche à oreille ne suffit pas, il faut connaître la réputation de l’entreprise et son professionnalisme.

Identifier la meilleure entreprise de construction pour mon projet

Le choix de la bonne entreprise de construction est crucial pour la réalisation d’un projet de logement. Pour faciliter et accélérer la tâche, les caractéristiques d’une bonne entreprise de construction sont les suivantes :

Hautement spécialisée ;

Attentive aux détails ;

Facilité de contact.

Tout d’abord, il est important que l’entreprise à laquelle vous faites confiance soit spécialisée dans le type de travaux que vous souhaitez réaliser. Quoi qu’il en soit, vous devez savoir que votre entreprise de construction à Monaco existe depuis des décennies, et rassemble des experts en matière de maîtrise d’ouvrage, réhabilitation, promotion immobilière, Travaux Publics et Privés, etc. Cela va sans dire que S.A.M. J.B. Pastor &Fils, située au 25 Chemin des Révoires BP 10 – 98001 Monaco Cedex, peut être votre meilleur interlocuteur pour garantir la réussite de vos projets de construction. Une bonne entreprise se reconnaît non seulement à son portefeuille, mais aussi au devis qu’elle vous présente. En outre, il est important que vous ayez un contact direct avec la personne qui effectuera le travail, et que cette personne soit toujours la même.

Coûts de construction

Il est difficile de fournir des informations détaillées sur le prix de la construction, car de nombreuses variables entrent en jeu, telles que le type de construction, les matériaux utilisés et le coût de la main-d’œuvre. Par ailleurs, les coûts de main-d’œuvre des entreprises de construction sont également difficiles à calculer. Comme ils varient considérablement d’un service à l’autre, les détails ne peuvent être connus que par le biais de devis personnalisés, qui peuvent être demandés directement à l’entreprise de construction. Voici un aperçu des variables qui peuvent influencer le coût total de la transformation d’un bâtiment :

Coût des matériaux utilisés ;

Coût des travaux effectués par des spécialistes (plombiers, maçons, etc.) ;

Coût de la main-d’œuvre de l’entreprise de construction ;

Frais de chantier.

En outre, il convient de tenir compte des circonstances imprévues qui peuvent avoir un impact significatif sur le prix final, telles que les problèmes de conception ou les interventions nécessaires à l’achèvement des travaux.

Comment s’assurer que tout se passe bien ?

Une fois le projet lancé, il est difficile de suivre le travail d’une entreprise de construction sans expérience. Cependant, vous pouvez faire en sorte que tout se passe bien et en toute sécurité. En tant que maître d’ouvrage, vous avez l’obligation légale de vérifier la documentation de l’entreprise. Assurez-vous que l’entreprise dispose d’un plan de sécurité du travail (PST) pour le chantier, et qu’il tient compte des risques et des mesures de précaution. Vous êtes également tenu d’envoyer à la municipalité la déclaration d’aptitude technique et professionnelle de l’entreprise. Observez l’avancement des travaux de construction, et assurez-vous que tout se déroule comme prévu.

https://www.youtube.com/watch?v=wpdHJ5aVB7Y