Les infiltrations d’eau sont un problème très répandu dans les bâtiments. Pour trouver la bonne solution, il faut en identifier la cause.

Comment reconnaître une infiltration d’eau ?

Lorsque vous constatez la présence d’humidité au plafond et sur les murs d’un bâtiment, à l’intérieur comme à l’extérieur, vous devez rapidement en identifier les causes afin d’intervenir et d’éviter la détérioration des structures du bâtiment. Voici quelques-unes des causes des infiltrations d’eau dans les murs :

La stagnation de l’eau causée par des conditions structurelles particulières ;

Dégradation de l’étanchéité, en particulier des toits et des terrasses ;

L’absence d’isolation adéquate de la maçonnerie par rapport au sol ;

Fuites ou mauvais fonctionnement des canalisations d’eau ou du système de chauffage ;

Le bris soudain d’appareils ménagers tels que les lave-vaisselle et les lave-linge ;

Les fuites de tuyaux de descente ou d’évacuation de matières fécales ;

Les remontées d’eau souterraine.

Les dégâts se manifestent généralement par la formation de taches d’humidité plus sombres sur le plâtre ou l’apparition d’auréoles ou d’éclats de peinture sur les murs ou le plafond. Il est donc nécessaire de procéder à une détection fuite d’eau à Nice afin de limiter la surface endommagée et de trouver une solution au problème.

Les dégâts possibles causés par les infiltrations d’humidité

Dommage esthétique, car l’infiltration d’eau dans les plafonds ou les murs provoque la formation de taches superficielles, accompagnées de moisissures et d’efflorescences salines, avec pour conséquence le farinage et l’effritement de l’enduit, ce qui peut compromettre la structure porteuse.

Dommages structurels, car lorsque l’humidité augmente à l’intérieur des murs de la maison, les sels dissous s’accumulent dans le sol, créant des cristaux de plus en plus grands, qui génèrent des pressions compromettant la résistance mécanique de la structure, ce qui entraîne la formation de fissures et de lézardes dans les murs.

Diminution du confort de vie, car les murs sont humides, ce qui diminue l’efficacité thermique de l’enveloppe du bâtiment et favorise le développement de moisissures, de champignons et donc de mauvaises odeurs.

Risques pour la santé, en effet une humidité excessive dans les pièces peut entraîner l’apparition d’allergies, de maladies respiratoires, d’irritations de la peau et même de maladies plus graves. La prolifération des moisissures et des champignons rend les locaux insalubres et nocifs pour la santé.

Instrumentation pour la recherche de fuites d’eau

La caméra thermique peut être utilisée dans la première phase comme moyen non invasif de balayer les zones touchées par le problème à l’aide de l’infrarouge, en mettant en évidence les zones présentant une concentration plus élevée d’humidité active.

Dans certains cas, il peut être utile d’intervenir avec une inspection au gaz traceur, qui est un test non invasif et permet de détecter des problèmes critiques sur le bitume et la gaine en PVC.

Le gaz est injecté dans une petite ouverture et, en se propageant sous la membrane bitumineuse, il ressort à des points critiques de la gaine elle-même et est détecté au moyen d’instruments spécifiques.

Grâce à des instruments technologiques de pointe, il est possible de visualiser et de surveiller instantanément les dommages et les anomalies dans les systèmes, de localiser l’emplacement exact de la fuite d’eau et d’éviter des ruptures coûteuses et inutiles.

