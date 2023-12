Aujourd’hui, la gamme de portes de garage est plus large que jamais, de sorte qu’il est possible d’équiper un espace qui sera confortable à la fois pour la voiture et pour le conducteur. L’essentiel est d’évaluer correctement les avantages et les inconvénients des modèles des différents fabricants. Nous allons vous aider à déterminer quelle porte serait le meilleur choix dans cet article. Voici donc un bref aperçu des principaux critères qui devraient influencer votre choix.

La solidité

La fiabilité et la résistance des portes de garage sont principalement déterminées par des caractéristiques telles que l’épaisseur du panneau, la densité de l’isolation et l’épaisseur de la tôle d’acier.

La conception des panneaux sandwich est importante. Beaucoup de marques ont un contour continu : les feuilles avant et intérieures sont fixées en haut et en bas du panneau. Parfois, l’entreprise utilise une technologie différente : un joint energoflex est placé entre les tôles d’acier. Grâce à cette solution, la porte bénéficie d’une isolation thermique, mais devient plus sensible aux contraintes mécaniques.

La rigidité des portes sectionnelles est particulièrement importante dans les régions où les vents cycloniques sont fréquents. En effet, de fortes rafales peuvent déformer sérieusement le vantail. Pour être sûr de la fiabilité de la porte, vous devez prêter attention à la résistance au vent. Le spécialiste en installation porte de garage à Grenoble Déco Plus peut vous aider à trouver et à mettre en place une porte fiable. Vous pouvez contacter l’entreprise au 04.76.47.86.36 ou au contact@decoplusfermetures.com.

La protection anticorrosion

Lorsqu’ils achètent une porte de garage, les clients s’attendent à ce qu’elle conserve son aspect attrayant pendant de nombreuses années et qu’elle ne nécessite pas d’entretien régulier. Pour s’assurer que cette attente est satisfaite, il faut comprendre comment la porte est protégée des effets négatifs de l’environnement.

Certaines entreprises utilisent une couche de zinc de 18 microns pour tous les éléments métalliques, y compris les charnières, les ressorts et le tablier lui-même. Il y a aussi des portes avec des charnières et des rouleaux en acier inoxydable, une série conçue pour des conditions d’utilisation difficiles. Le tablier de la porte est traité au zinc et revêtu d’une couche d’apprêt avant d’être peint.

La résistance à l’effraction

Les portes sectionnelles offrent une protection presque parfaite contre l’effraction : il est impossible d’ouvrir le garage silencieusement et rapidement. Les sections sont proches les unes des autres et il n’est pas possible de forcer le tablier de la porte par le bas. Certains fabricants considèrent même la serrure à pêne comme une option supplémentaire. Toutefois, si votre garage est attenant à la maison ou situé à l’écart, il est préférable d’opter pour une protection plus sure. L’entreprise allemande Hormann utilise un dispositif de sécurité breveté qui empêche l’accrochage, ainsi que des serrures fiables.

L’isolation thermique et acoustique

Pour assurer une température confortable dans le garage, tant pour la voiture que pour le conducteur, la porte doit être « chaude ». Une porte de garage de qualité doit avoir un contour non massif, ce qui assure l’absence de « pont thermique ». Il faut par ailleurs que la porte doit posséder une grande épaisseur des panneaux. Les produits de marque peuvent être recommandés aux habitants des régions froides.