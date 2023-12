En été, surtout lorsqu’il fait chaud, ouvrir les fenêtres ne suffit pas à apporter de l’air frais à votre maison. La température extérieure élevée réduit la capacité de travail d’une personne, provoquant somnolence et léthargie. L’air chaud comprimé peut également perturber le système respiratoire (toux, essoufflement, étouffement). Le climatiseur est un appareil dont la fonction principale est de refroidir l’air à la température souhaitée et, par conséquent, de créer un microclimat confortable dans la pièce.

Les types de climatiseur

Il existe trois types de systèmes de climatisation :

Le système split. Mécanisme composé d’une unité extérieure et d’une unité intérieure.

Système multi-split. Il s’agit d’un système composé d’une unité extérieure et de 2 à 6 unités intérieures.

Système VRV. Ce système se compose d’une unité extérieure et d’autant d’unités intérieures que nécessaire pour un fonctionnement efficace. Il est le plus souvent utilisé dans les bureaux, les centres commerciaux, les cinémas, etc.

Vous pouvez consulter clima06.com pour trouver le modèle qui répond à votre attente. L’entreprise spécialisée en système de climatisation est joignable au +33679201361.

Choix du climatiseur en fonction du type d’emplacement

Dans le secteur domestique, les climatiseurs sont le plus souvent utilisés sous trois formes principales :

Muraux ;

En gaine ;

Sol-plafond.

Il existe également des climatiseurs à cassette, au sol, à colonne, mobiles et de fenêtre.

Niveau sonore

Le niveau sonore est l’une des caractéristiques les plus importantes qu’il convient d’étudier attentivement lors du choix d’un climatiseur. Le niveau de bruit est réglementé par le fabricant lui-même et par les indicateurs suivants :

La taille du boîtier de l’unité intérieure. Plus l’unité intérieure est volumineuse, plus le mouvement acoustique de l’air est aisé.

La qualité de fabrication du moteur.

La période de fonctionnement. Le niveau de bruit dépend également de la durée de vie de l’appareil. Les bons fabricants peuvent garantir le bon fonctionnement d’un climatiseur à faible niveau sonore du premier au dernier jour.

En outre, quel que soit le fabricant, l’unité extérieure devrait toujours être équipée de supports de vibration sous la forme d’un coussin en caoutchouc spécial, qui amortit le bruit et ne le transmet pas au mur.

Consommation d’électricité

La consommation d’électricité dépend de la classe de consommation d’énergie du climatiseur lui-même. Il existe sept classes principales : de A (la plus élevée) à G (la plus basse). Selon le mode de fonctionnement du climatiseur que vous choisissez, la classe de consommation d’énergie peut être différente.

Modes de fonctionnement supplémentaires

Ventilation

En mode ventilation, le compresseur et le ventilateur de l’unité extérieure sont éteints, seul le ventilateur de l’unité intérieure fonctionne à la vitesse que vous avez réglée à l’aide de la télécommande. Le climatiseur peut donc assurer la circulation de l’air, mais il ne peut pas être considéré comme un substitut à un système de ventilation à part entière.

Déshumidification

La fonction de déshumidification du climatiseur permet l’élimination forcée de l’humidité excessive de la pièce. Ce mode permet de supporter plus facilement les fortes chaleurs et prévient l’apparition de moisissures et de champignons dans la pièce. De nos jours, cette fonction est considérée comme standard et est présente dans presque tous les climatiseurs.

Ionisation

La fonction d’ionisation de l’air a pour principale mission d’éliminer les odeurs désagréables et la fumée de cigarette de la pièce.

Saturation de l’air en oxygène

Les climatiseurs professionnels ne disposent pas de modes supplémentaires tels que l’ionisation et la purification de l’air. Ils sont toutefois dotés d’éléments filtrants qui protègent l’échangeur de chaleur du bloc interne du climatiseur contre la poussière.