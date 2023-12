Le design industriel est la combinaison de la science appliquée et de l’art appliqué pour améliorer l’esthétique et la facilité d’utilisation des produits, principalement pour le grand public. Les designers industriels sont des professionnels qui créent ou fournissent des solutions pour la fonctionnalité des produits et la construction de prototypes. Le processus de conception implique l’utilisation d’une variété d’outils, y compris l’utilisation de logiciels de conception assistée par ordinateur.

Les différentes étapes de la conception industrielle

Comme tous les processus de résolution de problèmes, la conception industrielle a ses propres algorithmes et utilise des outils de dessin CAO 2D/3D dans tous les processus énumérés ci-dessous.

Design brief

Le design brief est un livre blanc qui explique les aspects techniques et les raisons du choix d’un modèle particulier. Il explique pourquoi le matériau, la forme ou la méthode de conception ont été choisis pour ce produit particulier. Généralement, un outil de dessin en 2D est utilisé pour concevoir le diagramme et saisir les informations dans le livre blanc.

Spécifications de conception du produit

Elles sont généralement incluses dans le livre blanc sur la conception et, dans ce segment, les spécifications du produit telles que les dimensions, les angles, les coordonnées et les utilisations sont abordées. Toutes les dimensions peuvent être réalisées facilement et rapidement grâce à l’interface intuitive des logiciels de CAO 2D/3D.

Conception

Une conception est généralement une simple esquisse montrant un concept choisi ou différents types de concepts pouvant être utilisés dans la conception d’un produit. Les esquisses de conception sont généralement un signal pour le dessinateur industriel qui commence à réaliser le produit final. Les outils de dessin en 2D sont également utilisés à ce stade pour concevoir l’aspect formel de la forme générale du produit.

Évaluation du concept

Cette phase permet de sélectionner le concept parfait qui incarne l’objectif du produit. Il est généralement déterminé en évaluant plusieurs prototypes et en sélectionnant celui qui apporte une solution appropriée aux questions soulevées dans le cahier des charges.

Conception détaillée

Il s’agit de la phase d’essai du prototype, au cours de laquelle le concepteur industriel crée un modèle réaliste du concept sélectionné, avec toutes les dimensions et les couleurs, sur une plateforme logicielle de CAO en 3D, afin d’évaluer l’apparence et la fonctionnalité du produit après sa réalisation. Les outils de conception assistée par ordinateur sont généralement utilisés pour créer ces prototypes, qui sont ensuite rendus pour créer une simulation réaliste de la fonctionnalité de l’appareil.

Cela explique pourquoi l’utilisation d’un logiciel de dessin industriel est devenue de plus en plus incontournable pour les professionnels. C’est le cas de GstarCAD qui est disponible dans différentes versions afin de répondre aux besoins de chaque secteur. L’outil s’avère très puissant pour faire une modélisation 2D et 3D, tout en vous permettant de gagner un temps précieux grâce à son interface intuitive. Sans oublier qu’il est parfaitement compatible avec la plupart des formats de fichier existants. Vous pouvez d’ailleurs essayer le logiciel pendant 30 jours pour apprendre à le maîtriser et découvrir ses différentes fonctionnalités. Pour en savoir plus, il suffit de naviguer sur le portail de l’entreprise ou de vous rendre dans sa nouvelle adresse au 2, route des Cornées, Domaine de la Fojea, F-10160 Aix-Villemaur-Palis.

Avantages des logiciels de CAO dans la conception industrielle

Le processus décrit ci-dessus et l’utilisation des outils de CAO devraient permettre à tous les lecteurs, y compris vous, de comprendre comment les applications de CAO 2D/3D peuvent être utilisées pour réaliser des idées mécaniques. Mais pour la postérité, citons quelques-uns des principaux avantages.

Productivité accrue

Lorsqu’on dessine en CAO, le temps nécessaire pour réaliser un croquis approfondi réduit considérablement le niveau d’effort requis pour générer les trois premières étapes d’un algorithme de design d’intérieur. Par rapport aux méthodes traditionnelles de dessin à la main, l’utilisation de la CAO est de loin supérieure dans sa capacité à accélérer l’ensemble du processus de conception.

Précision et réduction des erreurs

L’interface utilisateur intuitive des logiciels de CAO minimise les risques d’erreurs de dimensionnement et de mesure. Une conception précise augmente l’efficacité avec laquelle le produit final est utilisé.

Amélioration de la collaboration et de la mise en réseau

Il est impossible d’imaginer le niveau de stress que subissent les concepteurs industriels lorsqu’ils utilisent des ébauches physiques d’une conception, car chaque modification nécessite du nouveau papier, une nouvelle photocopieuse et la nécessité de créer des copies pour les membres de l’équipe. Les logiciels de CAO éliminent ces difficultés, car tous les concepteurs peuvent travailler directement dans un espace de travail partagé.