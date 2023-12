Toute personne souhaitant vivre dans sa propre maison doit faire un choix difficile : acheter une maison toute faite ou construire une maison à partir de zéro. Un certain nombre de facteurs doivent être pris en considération au moment de prendre cette décision.

Acheter une maison toute faite

Sur le marché de l'immobilier, on retrouve de nombreuses maisons neuves qui sont disponibles et qu'on peut y emménager immédiatement. On peut aussi les mettre en location dès que la transaction est achevée. Et avec l'aide d'une agence de chasseurs immobiliers, on est en mesure de trouver la maison idéale en fonction de ses goûts et de son budget dans les plus brefs délais.

En achetant une maison déjà construite, les avantages sont nombreux :

Vous avez une idée précise du prix final de la maison. Lorsque vous achetez une maison à vendre, vous savez combien vous allez dépenser ;

Il est plus rapide d’acheter une maison, réparée ou non, que de la construire soi-même ;

Vous avez une idée précise de l’état de la propriété. L’achat d’une maison à vendre permet de juger de l’architecture de la maison en la regardant plutôt qu’en regardant des photos ;

Si l’achat est envisagé avec l’aide d’un prêt hypothécaire, le taux d’intérêt pour l’achat d’un logement existant est toujours inférieur au taux d’intérêt pour la construction d’un logement neuf ;

Les « ventes d’urgence » permettent d’acheter un logement prêt à l’emploi à un prix inférieur à celui du marché.

Construire une nouvelle maison

La construction d’une maison individuelle présente aussi ses avantages. D’ailleurs, à l’aide d’un chasseur immobilier, vous pouvez projeter un investissement intéressant. Le principe consiste à acheter la maison en pleine construction.

La construction d’une nouvelle maison vous permet de réaliser vos souhaits et vos idées en matière d’architecture, de plan d’étage, d’intérieur et d’aménagement paysager. La maison sera construite en tenant compte de tous vos besoins et désirs. Construire la maison de vos rêves, il n’y a rien de mieux !

Si vous choisissez le bon entrepreneur, vous obtiendrez une maison de haute qualité, fiable et économe en énergie, basée sur une technologie moderne ;

Dans la plupart des cas, cela est souvent préférable à l’achat d’une maison neuve en termes de « rapport qualité-prix ».

Est-il plus économique d’acheter une maison déjà construite ?

En général, l’achat d’une maison à vendre est 20 à 30 % plus cher que la construction d’une maison individuelle. En outre, dans la plupart des cas, il faut ajouter le coût des services du chasseur immobilier ou de l’agent immobilier.

Lors de l’achat d’un appartement en copropriété, le propriétaire doit payer le montant total en une seule fois ou contracter un prêt. La construction d’une maison nécessite généralement un paiement échelonné. Il s’agit d’une option pratique pour de nombreuses personnes, qui leur permet de construire progressivement une maison sans s’endetter ou contracter un prêt.